Протести в Гърция на третата година от смъртоносната влакова катастрофа в Темпе

Десетки хиляди гърци се включиха в шествия в Атина и други градове днес, за да отбележат третата годишнина от трагедията в Темпе през 2023 г. - най-смъртоносната влакова катастрофа в историята на страната, отнела живота на 57 души. Те призоваха за справедливост преди съдебния процес, който се очаква да започне следващия месец, съобщават АНА-МПА и Ройтерс.

Демонстрантите, които се събраха на централния площад "Синтагма" в Атина, носеха плакати с надписи: "Тяхната печалба или нашият живот", "Това не беше катастрофа, това беше убийство", "Ние няма да забравим, ние няма да простим", като към Асоциацията на семействата на жертвите в Темпе се присъединиха профсъюзни организации, включително федерацията на работещите в държавния сектор АДЕДИ, студентски организации и други, пише БТА.

Влаковете и фериботите не работят днес, а градският транспорт е нарушен, тъй като служители спряха работа, за да се присъединят към демонстрациите, отбелязва Ройтерс. Протестиращите поднесоха цветя и държаха банери с надписи "Справедливост" пред сградата на парламента, където имената на 57-те жертви - основно студенти, бяха изписани с червен спрей върху земята.

"Като се има предвид, че основният процес започва на 23 март, нашата борба за разкриване на истинските причини и всички виновни страни, независимо колко високо стоят, е по-ключово от всякога. Катастрофата в Темпе не е "злополука", а израз на една нечовешка политика, в която човешкият живот не струва нищо пред печалбите и възвръщаемостта", се посочва в съобщение на организаторите, цитирано от АНА-МПА.

"Ние искаме едно нещо: справедливост", подчерта в речта си Павлос Асланидис, лидер на асоциацията на семействата на жертвите.

Железопътната катастрофа в прохода Темпе край град Лариса в централна Гърция на 28 февруари 2023 г. се случи вследствие на челен сблъсък между товарен и пътнически влак на главната линия между Атина и Солун, при което загинаха 57 души, предимно студенти. Това е железопътният инцидент с най-много жертви в историята на Гърция.

Трагедията се превърна в ярък символ за несправянето на държавата, разкривайки пропуски в сигурността и години на неглижиране на железопътната мрежа, отбелязва Ройтерс. Разпалени от недоверието в политиците, които са като цяло защитени от наказателно преследване според гръцкото законодателство, миналогодишните протести по повод годишнината се превърнаха в едни от най-големите в страната, допълва агенцията.

Съдебното разследване завърши тази година и десетки лица без политическа роля ще се изправят пред съда на 23 март по обвинения, вариращи от нарушения на движението, довели до смъртни случаи, до убийство по небрежност и причиняване на телесни повреди.

Разследването установи, че проект, съфинансиран от ЕС, за инсталиране на системи за безопасност, е бил стартиран през 2014 г., но графикът на прилагането му е бил изостанал с години. Роднините също така обвиняват властите, че се опитват да прикриват доказателства.

Дясноцентристкото правителство, което отрича всякаква вина, заяви, че правосъдието ще хвърли светлина по случая и обеща пълна реформа на железопътната система до 2027 г.

Същевременно премиерът Кириакос Мицотакис публикува днес прессъобщение по повод годишнината от трагедията, в което призова за подвеждане под отговорност на всички виновни по "строг, но безпристрастен начин", съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Освен в Атина протестни демонстрации със състояха също във втория по големина град Солун, както и на различни места в чужбина, отбелязва АНА-МПА.