Скопие: Стоим до нашите американски съюзници в справянето с Близкия изток

1024
Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски Снимка: Twitter/@TimcoMucunski

Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че страната стои до американските си съюзници в усилията им за справяне със заплахите в Близкия изток, съобщава МИА.

"Стоим до нашите американски съюзници в справянето с дестабилизиращите заплахи в Близкия изток. Съединените щати показаха ясно, че дипломацията винаги е първата опция - но възпирането остава ключово, когато реалните рискове остават", написа Муцунски в мрежата Екс, предаде БТА.

Той изтъкна, че "сигурността, стабилността и отговорността вървят ръка за ръка".

Първият дипломат на Скопие добави още, че дипломатическите мисии на страната в региона продължават да оказват подкрепа на гражданите. 

"Същевременно нашите посолства и консулски екипи в региона са активно ангажирани и работят, за да окажат подкрепа и помощ на нашите граждани, гарантирайки сигурността им и осигурявайки цялата необходима консулска подкрепа", посочи Муцунски. 

