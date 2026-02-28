Над 20 от общо 31 провинции на Иран са засегнати от атаките

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от 20 от общо 31 провинции на Иран бяха засегнати от атаките на САЩ и Израел, съобщи Иранският Червен полумесец, цитиран от Франс прес.

"Досега повече от 20 провинции бяха засегнати от атаките", заяви говорителят на организацията Моджтаба Халеди, пише БТА.

Новинарската агенция "Фарс" посочи, че експлозии са били чути в южния ирански град Шираз след въздушните атаки.

Междувременно началникът на генералния щаб на Израел генерал-лейтенант Еял Замир изтъкна, че операцията, проведена от израелските сили съвместно със САЩ, е "от напълно различен мащаб" в сравнение с 12-дневната война, която Израел започна през юни миналата година.

"Започваме операция, която се провежда при съвсем различен мащаб, който е много по-сложен. Знам, че подготовката бе кратка, но изключително интензивна и задълбочена", заяви Еял Замир във видео, публикувано от израелската армия, в което той се появява заедно с други генерали в команден център.

Наред с това израелските въоръжени сили обявиха, че са нанесли "мащабен удар" срещу отбранителните системи на Иран, в това число и срещу съоръжение в западната част на страната.

"Преди малко израелската армия въз основа на военни разузнавателни данни извърши мащабен удар срещу стратегическите отбранителни системи на иранския режим", подчерта армията, като допълни, че един от ударите е бил насочен срещу усъвършенствана противовъздушна отбранителна система, разположена в провинция Керманшах в Западен Иран.