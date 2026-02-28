ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха билети по 20 лири за концерт на Хари Стай...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22379898 www.24chasa.bg

Сирийският авиопревозвач спира всички полети, има убити от ирански ракетен удар

3180
Сирийският национален авиопревозвач спира всички полети до второ нареждане Снимка: Фейсбук/This Day in Aviation

Сирийският национален превозвач „Сириан Еърлайнс“ (Syrian Airlines) обяви в събота, че отменя всички полети до и от летищата в Дамаск и Алепо до второ нареждане. Това се случи след днешните удари на САЩ и Израел срещу Иран и последвалата иранска атака срещу страни в Близкия изток, предаде Франс прес.

Сирийските власти затвориха временно въздушното пространство над южната част на страната след началото на израелските и американските въздушни удари по Иран, който отвърна на огъня, пише БТА.

Четирима души са били убити при ирански ракетен удар в южната сирийска провинция Суейда, съобщи днес държавната новинарска агенция САНА. 

Ракетата е поразила сграда в индустриалната зона на град Суейда. Районът се намира близо до границата с Израел.

Сирийският национален авиопревозвач спира всички полети до второ нареждане

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите