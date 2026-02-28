Сирийският авиопревозвач спира всички полети, има убити от ирански ракетен удар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сирийският национален превозвач „Сириан Еърлайнс“ (Syrian Airlines) обяви в събота, че отменя всички полети до и от летищата в Дамаск и Алепо до второ нареждане. Това се случи след днешните удари на САЩ и Израел срещу Иран и последвалата иранска атака срещу страни в Близкия изток, предаде Франс прес.

Сирийските власти затвориха временно въздушното пространство над южната част на страната след началото на израелските и американските въздушни удари по Иран, който отвърна на огъня, пише БТА.

Четирима души са били убити при ирански ракетен удар в южната сирийска провинция Суейда, съобщи днес държавната новинарска агенция САНА.

Ракетата е поразила сграда в индустриалната зона на град Суейда. Районът се намира близо до границата с Израел.