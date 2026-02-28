Дрон удари международното летище в Кувейт, има пострадали (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дрон удари международното летище в Кувейт в събота, съобщиха от гражданската авиационна администрация. За това съобщават различни медии, сред които Asharq Al-awsat и Arab Times Kuwait.

„Дрон атакува международното летище в Кувейт, което доведе до леки наранявания на няколко служители, както и до ограничени материални щети на пътническия терминал", се казва в изявление на администрацията.

Междувременно, според журналисти от AFP, в събота над центъра на Доха са се чули нови силни експлозии, тъй като Иран е нанесъл удари по военни бази на САЩ в Персийския залив.

Журналист от AFP е видял как ирански ракети са били пресечени над крайбрежната алея на Доха от противоракетни системи по време на салвата.

В Катар се намира военната база Ал-Удейд, най-голямата военна база на САЩ в региона.