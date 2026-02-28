331 бойци на афганистанските талибани са убити от Пакистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пакистан обяви днес, че е ликвидирал 331 бойци от силите на афганистанските талибани и е поразил инфраструктура и оръжейни складове по време на последните погранични сблъсъци с Афганистан, които бележат един от най-смъртоносните периоди във враждата между двете съседни държави, предаде ДПА.

Министърът на информацията и радиоразпръскването на Пакистан Атаула Тарар даде актуална информация за текущата операция „Газаб лил Хак“ („Гняв за справедливост“), казвайки, че още 500 афганистански талибани са ранени, а 37 места в Афганистан са били подложени на въздушни атаки, пише БТА.

Той добави, че пакистанските сили са разрушили 104 контролно-пропускателни пункта на талибаните и 163 единици бронирана бойна техника - танкове и бронетранспортьори.

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обвини ръководството на талибаните в укриване на „всякакви терористи“, заявявайки, че Пакистан сега е в „открита война“ със своя съсед, припомни ДПА.

Министерството на отбраната на режима на талибаните в Афганистан междувременно обяви, че през нощта са били нанесени въздушни удари по две пакистански „военни бази“ в отговор на според него неспиращата въздушна агресия „от страна на пакистанската армия“. Мишени на нападенията са били базите в Мираншах и Спинвам, се казва в изявлението.

Най-малко 52 цивилни са били убити, а 66 - ранени, в Афганистан след началото на пакистанските атаки на 22 февруари, съобщиха днес талибанските власти в Кабул, цитирани от ДПА.

Ройтерс отбелязва, че на фона на сблъсъците все повече държави са изразили безпокойство и са призовали за спешни преговори.