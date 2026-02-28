Съветът за сигурност на ООН заседава довечера заради войната в Близкия Изток

Съветът за сигурност на ООН ще заседава довечера от 21:00 ч. по Гринуич (23:00 българско време), за да обсъди ситуацията в Близкия изток след военната операция, започната от САЩ срещу Иран, обяви световната организация, цитирана от Франс Прес и БТА.
Срещата ще се състои по инициатива на Франция и Бахрейн, посочиха израелското постоянно представителство в ООН и френският външен министър Жан-Ноел Баро.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди днес военната ескалация в региона и призова за незабавно спиране на бойните действия.