Съветът за сигурност на ООН заседава довечера заради войната в Близкия Изток

Съветът за сигурност на ООН ще заседава довечера във връзка с ударите срещу Иран. Снимка Архив

Съветът за сигурност на ООН ще заседава довечера от 21:00 ч. по Гринуич (23:00 българско време), за да обсъди ситуацията в Близкия изток след военната операция, започната от САЩ срещу Иран, обяви световната организация, цитирана от Франс Прес и БТА.

Срещата ще се състои по инициатива на Франция и Бахрейн, посочиха израелското постоянно представителство в ООН и френският външен министър Жан-Ноел Баро.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди днес военната ескалация в региона и призова за незабавно спиране на бойните действия.

