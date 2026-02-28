ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха билети по 20 лири за концерт на Хари Стай...

Стармър: Британските самолети са в небето над Близкия Изток

Киър Стармър Снимка: КМГ

Британският министър-председател Киър Стармър заяви, че британските сили и самолети ще участват в координирани отбранителни инициативи за защита на интересите на страната и съюзниците след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, предаде Ройтерс.

Британските самолети "днес са в небето" над Близкия изток като част от отбранителните операции, посочи Стармър, цитиран от британското издание "Телеграф" и БТА.

Самолетите са получили заповед "да защитават нашия народ, нашите интереси и нашите ценности", след като Иран, САЩ и Израел си размениха ракетни удари, допълни британският премиер. 

В обръщение, излъчено по телевизията, Стармър заяви, че Иран трябва да се въздържа от по-нататъшни удари и да прекрати насилието и потисничеството срещу народа си. Той подчерта значението за предотвратяване на бъдеща ескалация и връщане към дипломатическия процес.

По-рано днес Германия, Франция и Великобритания осъдиха в обща декларация иранските атаки срещу "страни в региона", заявявайки, че Иран трябва да се въздържа от "безразборни военни удари".

