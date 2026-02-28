Над 1000 български туристи са блокирани около Персийския залив заради отменени полети

Около 1000 български туристи се намират в момента в района на Персийския залив и са блокирани заради отменени полети на авиокомпаниите „Уиз еър“ и „Флай Дубай“. Отделно около 100 се намират в Йордания и не могат да се върнат заради анулирани полети на „Райънеър“. Това каза Светлана Ваташка от Обединение „Бъдеще за туризма“ (ОБТ), което представлява туроператорите, цитирана от БТА.

Пътниците от отменените тази сутрин полети са настанени в хотели за сметка на превозващите авиокомпании и са обгрижвани, посочи тя и добави, че няма напрежение около създалата се ситуация.

Обединението подава информация към Министерството на туризма (МТ) колко българи се намират в Близкия Изток с туроператорските фирми.

Очакваме информация от Министерството на туризма и Министерството на външните работи как ще се процедира с българските туристи, допълни Ваташка.

По думите служебното правителство ще предприеме действия за репатриране на български граждани, които са в засегнатите територии в района на Персийския залив.

Ваташка уточни, че летището в Дубай е голям авиационен хъб и има много полети, които чрез катарските авиолинии минават през него, като например до Малдивите.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи по-рано днес, че около 11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток.

В контакт сме с всички съюзници, както и с всички наши посолства и дипломатически представителства в региона. Имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта, както и справка за намиращите се български граждани в региона, допълни Нейнски.

Редица авиокомпании анулираха полетите си до и от страни в Близкия изток. Отмяната на полетите последва ескалацията на напрежението между Израел, САЩ и Иран тази сутрин и последвалото затваряне на въздушното пространство на Израел, Иран, Катар, Ирак, Кувейт и Бахрейн, както и частичното затваряне на въздушното пространство на Сирия и ОАЕ.

Американският президент Доналд Тръмп тази сутрин потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн, както и срещу Катар, Кувейт, Йордания, ОАЕ, Сирия.