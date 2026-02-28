ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еди Рама: Революционната гвардия на Иран е терорис...

Посолството в Кайро: Засега в Египет е спокойно, но нека българите се регистрират

Посолството на България в Кайро. Снимка: Embassy of Bulgaria Cairo/фейсбук

Към настоящия момент обстановката в Египет не е претърпяла съществена промяна, съобщиха от посолството на България в Кайро в официалната си фейсбук страница. 

Във връзка с повишеното напрежение в региона, посолството на Република България в Кайро следи внимателно развитието на обстановката и поддържа постоянен контакт с Министерството на външните работи на Република България, както и с компетентните египетски власти, информират от посолството, пише БТА.

С оглед динамичната ситуация в региона е от изключителна важност да се спазват стриктно препоръките на египетските власти и на МВнР на Република България, посочват от посолството. 

Предвид осезаемото увеличение на въздушния трафик над Египет, Министерството на гражданската авиация на Египет призовава пътуващите редовно да проверяват актуалния статус на своите полети и да поддържат директна комуникация с авиокомпаниите при необходимост, пише в съобщението. 

Препоръчително е българските граждани, които посещават или пребивават в Египет, да се регистрират в сайта на Министерството на външните работи на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo/egypt, допълват от посолството. 

При спешни случаи българските граждани могат да се свържат с Посолството на Република България в Кайро на телефон: +20 122 317 1991. 

Посолството ще публикува своевременно актуална информация при евентуална промяна в обстановката чрез своите официални комуникационни канали.

Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани, се посочва в позиция на Министерството на външните работи (МВнР) за ситуацията в региона на Близкия изток, разпространена от ведомството. 

Посолството на България в Кайро. Снимка: Embassy of Bulgaria Cairo/фейсбук

