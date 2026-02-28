ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вицепремиерът на Пакистан осъди остро атаките срещу Иран

2304
Заместник министър-председателят и министър на външните работи на Пакистан Мохамад Ишак Дар СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Заместник министър-председателят и министър на външните работи на Пакистан Мохамад Ишак Дар осъди атаките срещу Иран, предаде пакистанската новинарска агенция АПП.

Той призова за незабавно спиране на ескалацията чрез спешно възобновяване на дипломацията за постигане на мирно разрешаване на кризата, заяви говорителят на Министерството на външните работи на Пакистан в прессъобщение, пише БТА.

Междувременно Мохамад Ишак Дар проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи.

Те обсъдиха развитието на ситуация в Иран и региона.

