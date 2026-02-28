ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранският президент: Нападението срещу училище в Иран е варварско

Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Иранският президент Масуд Пезешкиан нарече "варварско" нападението срещу училище в южната част на Иран, предаде АФП.

"Този варварски акт е нова черна страница в равносметката на безбройните престъпления, извършени от агресорите", каза в комюнике президентът след американските и израелските удари по територията на Иран, пише БТА.

Иранските държавни медии съобщиха, че най-малко 85 души са загинали и десетки са били ранени при този ракетен обстрел.

Израелската армия съобщи днес към 17:30 ч. българско време, че е нанесла нови удари, насочени срещу установки за изстрелване на ракети.

Съвместната израелско-американска военна операция днес е била планирана от месеци и е включвала удари по три обекта, където са се били събрали високопоставени ирански представители, някои от които са убити, каза израелски военен източник, цитиран от Ройтерс.

