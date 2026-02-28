Ирански дронове удариха прочут дубайски хотел на остров Палм Джумейра (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ирански дронове камикадзе атакуваха Дубай, като един от тях порази прочут хотел на изкуствения остров Палм Джумейра, пише "Дейли мейл". Нападението е част от мащабна ответна операция на Техеран в Близкия изток след американските въздушни удари срещу Иран.

Четирима са ранени според властите, цитирани от Ройтерс.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват как емблематичната сграда е обхваната от пламъци, след като е била ударена от предполагаема иранска ракета или отломки от нея.

В Дубай живеят и ходят на екскурзия много българи.

Според информацията, ракети, изстреляни от Техеран, са поразили американски военни бази в Катар. Съобщава се и за удари в Абу Даби, Кувейт, Бахрейн и Израел.

Междувременно израелски медии твърдят, че има „нарастващи индикации", че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е загинал, след като комплексът му в Техеран е бил сринат при въздушен удар.

По-рано официални представители заявиха, че атаките са нанесли „много сериозни щети" на ръководството на иранския режим и на висши военни командири.

От събота сутринта, когато САЩ и Израел са извършили съвместната си атака срещу Иран, няма публична информация или изявление от Хаменей.