Четирима ранени при експлозия на прочутия изкуствен остров Палм Джумейра в Дубай

Четирима души бяха ранени при експлозия на прочутия изкуствен остров Палм Джумейра в Дубай, предаде Ройтерс, като се позова на властите.

Те съобщиха, че спасителни екипи са се отзовали на сигнал за инцидент в сграда, пише БТА.

Очевидец каза, че вижда пожар и дим, който се издига над острова.

Очаквайте подробности.

Тази сутрин САЩ и Израел започнаха координирано нападение срещу Иран. В отговор той нанася удари, както твърди, по американски военни бази в Близкия изток.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи каза пред американската телевизия Ен Би Си, че страната му е заинтересована от успокояване на ситуацията и не напада свои съседи в региона, предаде Франс прес.

Атаките срещу американски военни бази са "легитимен акт на отбрана", подчерта той.

"Всички високопоставени представители на (иранските) власти са живи. Така че всеки си е на поста и ние управляваме ситуацията", увери иранският външен министър.

Арагчи каза още, цитиран от Асошиейтед прес, че върховният ирански ръководител аятолах Али Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан "са живи, доколкото зная".