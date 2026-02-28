Четирима ранени при експлозия на прочутия изкуствен остров Палм Джумейра в Дубай

Четирима души бяха ранени при експлозия на прочутия изкуствен остров Палм Джумейра в Дубай, предаде Ройтерс, като се позова на властите.
Те съобщиха, че спасителни екипи са се отзовали на сигнал за инцидент в сграда, пише БТА.
Очевидец каза, че вижда пожар и дим, който се издига над острова.
Очаквайте подробности.
Тази сутрин САЩ и Израел започнаха координирано нападение срещу Иран. В отговор той нанася удари, както твърди, по американски военни бази в Близкия изток.
Иранският министър на външните работи Абас Арагчи каза пред американската телевизия Ен Би Си, че страната му е заинтересована от успокояване на ситуацията и не напада свои съседи в региона, предаде Франс прес.
Атаките срещу американски военни бази са "легитимен акт на отбрана", подчерта той.
"Всички високопоставени представители на (иранските) власти са живи. Така че всеки си е на поста и ние управляваме ситуацията", увери иранският външен министър.
Арагчи каза още, цитиран от Асошиейтед прес, че върховният ирански ръководител аятолах Али Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан "са живи, доколкото зная".