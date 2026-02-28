Светът разцепен на "за" и "против" за ударите срещу Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителства по целия свят продължават да излизат с позиции за въздушните удари на САЩ и Израел по Иран и ответните действия на Ислямската република.

Бразилия осъди ударите срещу Иран. "Атаките бяха предприети докато страните преговаряха, което е единственият надежден път към мира", пише в изявление на бразилското правителство, цитирано от Ройтерс.

В текста се отправя призив към всички воюващи държави да спазват международното право и да проявят максимална съджаност, за да се избегне ескалация и да се защитят цивилните, пише БТА.

Бразилското правителство подчертава, че следи развитието на ситуацията в региона, фокусирайки се върху бразилските общности в засегнатите страни.

Канадският премиер Марк Карни подкрепи ударите на САЩ и Израел срещу Ислямската република". "Канада подкрепя действията на САЩ и израелските сили за предотвратяване на възможността Иран да се сдобие с ядрено оръжие и да се попречи на режима да продължава да застрашава международния мир и сигурност", пише Карни в социалната мрежа "Екс".

"Канадската позиция остава ясна: Ислямска република Иран е основният източник на нестабилност и терор в целия Близък изток, осъществява едни от най-тежките нарушения срещу човешките права в света и не трябва да се допуска да разработи ядрено оръжие", добавя канадския премиер.

Той изрази подкрепа и за иранския народ в "неговата продължителна и смела борба срещу репресивния ирански режим". Канадският премиер отбеляза, че неотдавна страната му е включила Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка си с терористични организации.

Ирак се присъедини към страните, които осъждат ударите по Иран, и предупреди да не се предприемат никакви опити да бъде въвлечен в конфликта, предаде Франс прес.

По-рано днес в Южен Ирак бяха убити двама проирански бойци.

Багдад "осъжда неоправданата агресия срещу Ислямската република", заяви Сабах ан Нуман, военен говорител на иракския премиер Мохамед Шия ас Судани. Той подчерта, че иракското въздушното пространство и територията на Ирак не трябва да се използват "за коридор или отправна точка за агресия срещу Иран".

По-рано иракските власти съобщиха, че двама души са били убити при въздушни удари по иракска военна база, в която са били разположени бойци от подкрепяната от Иран групировка "Катаиб Хизбула". Базата "Джурф ас Сахер", известна и като "Джуф ан Насър", принадлежи на т.нар. "Народни мобилизационни сили" - бивши военни формирования, които сега са интегрирани в редовната армия. "В резултат на атаката загинаха двама бойци от "Катаиб Хизбула" а петима бяха ранени", съобщи представител на групировката.