Вучич: Не мисля, че започва Трета световна война, а световна ера без международно право

Президентът на Сърбия Александър Вучич не смята, че след ударите срещу Иран и конфликтът в Близкия изток е започнала Трета световна война, а че "сме свидетели на нещо, което е нова ера, в която никой вече няма да се интересува от международното право", предава агенция ТАНЮГ.

„Не мисля, че Третата световна война е започнала, не мисля, че въпреки борбата си да се противопостави Иран има голям шанс в средносрочен и дългосрочен план да защити страната и територията си. Точно както не мисля, че това е една от онези атаки, които ще приключат след един ден и ще кажат „добре, приключихме с целите си“. Мисля, че атаката е била подготвяна дълго време, организирана дълго време, мисля, че огромна сила е била прехвърлена от всички меридиани на света към Персийския залив, бих казал, към околностите на залива като цяло“, каза Вучич в интервю пред проправителствената сръбска телевизия "Информер", пише БТА.

На въпроса дали е имал информация, че ударите срещу Иран ще бъдат осъществени, тъй като го е предвидил в свои предходни изявления, Вучич отговори, че само изброява фактите, но че има и допълнителна информация.

„Но, за да бъда напълно честен, имах и известна информация, която не идваше нито от САЩ, нито от Иран, а, бих казал, полуофициална информация от трета държава, замесена в това", уточни Вучич, добавяйки, че атаката не е изненадала никого.

Заявявайки, че според негови данни Обединените арабски Емирства (OАЕ) са прехванали десетки ирански ракети, Вучич каза, че загиналият в ОАЕ цивилен е бил убит от шрапнели и добави, че не само военни обекти са предмет на нападения, но и обекти над градове.

Той изрази мнение, че Съединените американски щати искат смяна на режима в Иран и действат по план, по който са го направили в Сърбия.

„Всичко това се извършва, както беше в Сърбия, през цялото време лъгаха, че е хуманитарна катастрофа, а същността беше в две неща - едното е смяната на режима в Белград през 1999-2000 г. и другото - същността на цялото действие на НАТО, придобиването на независимост на Косово, тоест отделянето на 14 процента от територията на Сърбия и предоставянето на независимост на тази територия. Така че, тук говорим за опит за поемане на пълна власт в Иран и „обръщане“ на Иран, както биха казали, към западните ценности, и това напълно променя икономическата картина на света“, заяви Вучич.

„С това Тръмп постига целите си, не винаги по начина, по който го е казвал, но постига целите си. Разбира се, всички останали сили, които казваха, че са велики, се оказват недостатъчно велики в сравнение със САЩ“, уточни Вучич.

В тази рамка, добави той, могат да се търсят и причините за оттеглянето на Русия от Косово.

„Но не мога да говоря за това публично, не защото някой може да ме опровергае, а защото не бих искал да застраша отношенията между Сърбия и Руската федерация или която и да е друга държава. Така че, като малка държава, ние винаги сме били обект на търговия, както всички други държави, и разбира се, винаги ще бъде така, както искат американците. Във всеки случай, ние трябва да влезем в стратегически диалог с американците, да вземаме важни решения в отношенията с тях“, заяви Вучич.

Коментирайки реакцията на Европа на атаката срещу Иран и твърденията ѝ, че никога не е трябвало да имат ядрени оръжия, Вучич заяви, че не знае кой е този „Бог, който съгласно международното право е упълномощен да решава кой има право и кой не“.

Той подчерта, че разбира какво чувстват хората в Израел, защото те наистина се страхуват (от Иран) и затова очакват този развой с нетърпение.

„Малцина вярват, че сега говоря за политическите последици, много повече, отколкото за трагедията и жертвите, защото от само себе си се разбира, че скърбим за всеки живот в ОАЕ, в Иран, в Израел и на всяко друго място, където и да се случи. Говоря за политически последици, а политическите последици ще бъдат такива, че ще бъдат големи за Персийския залив в бъдеще, за целия Близък изток и за целия свят“, каза сръбският президент Александър Вучич.

Той посочи също, че политическите последици от атаките на САЩ и Израел срещу Иран ще бъдат усетени, защото ако плановете на САЩ бъдат реализирани, пространството за маневриране ще се стесни както за Китай, така и за Русия, която, както каза, "ще загуби още един приятел, след като загуби влияние в Сирия, Венецуела, Никарагуа, Армения и Азербайджан".

Вучич заяви, че в този момент Сърбия трябва да запази своята свобода, независимост и мир, но същевременно да укрепи отбранителните си способности.

Той също така обяви, че през следващите два или три месеца ще информира обществеността за придобиването на някои от най-мощните системи за противовъздушна отбрана в света, "каквито Сърбия никога не си е и мечтала да има".