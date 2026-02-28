Иран пощади само Оман, удари Катар, Саудитска Арабия, Йордания и ОАЕ заради US базите

Държави от Персийския залив остро осъдиха иранските ответни удари по техни територии, предприети след съвместната военна операция на САЩ и Израел срещу иранското ръководство.

Техеран е насочил атаките си срещу всички американски бази в региона на Залива, с изключение на тези в Оман. Причината е, че оманският външен министър е опитал да посредничи в ядрените преговори в Женева и дори е пътувал до Вашингтон, където се е срещнал с вицепрезидента Джей Ди Ванс в Белия дом в опит да предотврати ескалацията към регионална война, пише Foxnews.

Около 40 ракети са паднали на територията на Израел. В Ирак американските сили са прихванали поне една ракета, насочена към техни обекти. Съобщава се също, че Иран е атакувал и Петия флот на Военноморските сили на САЩ, но няма данни за жертви. Освен това са били изстреляни ракети към Саудитска Арабия и Йордания, където САЩ разполагат с ескадрили модерни изтребители.

Катар, Саудитска Арабия, Йордания и Обединените арабски емирства осъдиха иранските удари, като заявиха, че си запазват правото да защитят своя суверенитет и да отговорят на всяка атака срещу тяхната територия.

Министерството на външните работи на Катар обяви, че страната си запазва „пълното право" да се защити срещу това, което определи като иранска агресия. Министерството на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е осуетила няколко атаки и че няма данни за пострадали или щети в жилищни райони.

Саудитска Арабия изрази „пълна солидарност и непоколебима подкрепа" към засегнатите арабски държави и предупреди за „сериозни последици" от продължаващото нарушаване на държавния суверенитет и международното право.

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства заяви, че страната е била подложена на „явна атака с ирански балистични ракети", като системите за ПВО са прихванали част от тях. Въпреки това паднали отломки в жилищен район са причинили смъртта на един цивилен с азиатска националност и материални щети. Властите определиха случилото се като „опасна ескалация" и „страхлив акт", застрашаващ стабилността и сигурността на цивилното население, и заявиха, че си запазват правото на отговор.

Йорданският външен министър публикува серия от изявления в платформата X, в които посочи, че крал Абдула II осъжда атаките срещу територията на Йордания и срещу други арабски държави, като изрази солидарност с тях в защита на суверенитета и сигурността им.

Ливанското външно министерство също остро осъди иранските удари, подчертавайки пълната си подкрепа към засегнатите арабски страни и отхвърляйки всяко нарушение на техния суверенитет.

За разлика от останалите държави от Залива, външното министерство на Оман осъди съвместната операция на САЩ и Израел срещу Иран. В официално изявление Султанатът изрази дълбоко съжаление за военните действия и предупреди за риска конфликтът да се разрасне с непоправими последици за региона. Оман определи операцията като нарушение на международното право и призова за незабавно прекратяване на военните действия, както и за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН с цел налагане на примирие.