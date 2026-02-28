ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Представителството на Румънската патриаршия на Светите места предложи подкрепа за поклонниците в Израел

Йерусалим СНИМКА: Pixabay

Представителството на Румънската патриаршия на Светите места предлага подкрепа на поклонници в Израел в контекста на напрежението в сигурността и временното затваряне на въздушното пространство. Това съобщава официалният сайт за новини на патриаршията Basilica.ro, цитиран от БТА.

„Имаме група румънски поклонници от православната епархия на Роман и Бакъу, които досега бяха при нас в църквата. Погрижихме се за формалностите заедно с румънското посолство и консулство в Светата земя“, каза архимандрит Йоан Мею, представител на Румънската патриаршия на Светите места.

Той изрази надежда, че когато въздушното пространство се отвори, всички румънци в Светата земя, независимо дали са поклонници или туристи, ще могат да се върнат у дома.

Групите поклонници в района получават храна и вода от представителите на патриаршията. Предоставени са им и телефонните номера за връзка с румънското посолство в Израел, посочва още цитираният източник.

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара, изстрелвайки балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства, както твърди, по американски военни бази. Правителства по целия свят продължават да излизат с позиции за въздушните удари на САЩ и Израел по Иран и ответните действия на Ислямската република.

