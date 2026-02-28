Еди Рама: Революционната гвардия на Иран е терористична организация

Албанският премиер Еди Рама коментира в социалната мрежа Екс извършените по-рано днес съвместни атаки на САЩ и Израел срещу структури на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран, като заяви, че Тирана ще предприеме действия за класифициране на тази организация като терористична, предаде АТА.

"Крайно време е да предприемем решителни действия и да преминем към същината. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е терористична организация и трябва да бъде третирана като такава, пише БТА. Не само чрез санкции срещу хаменейската република, но и като официално я наречем с истинското й име и я включим в списъка на терористичните организации, както направиха САЩ и Канада", посочи албанският премиер.

"Не само защото стоим твърдо до Израел и търсещите мир братски арабски държави. Не само защото подкрепяме Съединените щати във военната им помощ към Израел днес под лидерството на президента Доналд Тръмп. Не само защото Европейският съюз чрез председателя (на ЕК) Урсула фон дер Лайен отново подчерта днес кървавото естество на режима в Техеран. Но най-вече в ден като днешния са необходими действия, а не думи, за да бъдат почетени безкрайните невинни жертви на кървавия Корпус на гвардейците на Ислямската революция", добави той.

По думите на Еди Рама "Албания се е сблъскала от първа ръка с варварското лице на режима в Техеран чрез неговите киберагресии срещу нашата страна".

"За нас това не е абстрактна геополитика. Това е национална сигурност, морал и законова яснота. Албания ще действа по съответния начин. Ние ще включим Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на терористичните организации и ще призовем нашите европейски приятели да направят същото", заяви още Рама.

Той добави: "Ние подкрепяме напълно всяко решително усилие да се попречи веднъж завинаги на всички убийци в Техеран да се сдобият с ядрено оръжие или каквито и да е други военни способности, за да навредят на Израел или която и да е друга миролюбива страна в Близкия изток. Тероризмът трябва да бъде назован. И веднъж щом бъде назован, трябва да бъде спрян", подчерта още албанският премиер.

Албания скъса дипломатически отношения с Иран през 2022 г. след кибератака, която временно затвори редица сайтове и дигитални услуги на албанската държавната администрация. Тогава албанският премиер Еди Рама обяви, че задълбочено разследване е дало неопровержимо доказателство, че една от кибератаките, които поразиха Албания през 2022 г., е била дирижирана и спонсорирана от Иран.