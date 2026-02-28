ЦРУ: Смяна на режима в Иран не е гарантирана дори ако Хаменей бъде убит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преди съвместните удари на САЩ и Израел от ЦРУ оценили, че дори ако върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей бъде убит, той най-вероятно ще бъде заменен от твърдолинейни представители на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция – КГИР. Това съобщават двама източници, запознати с разузнавателните оценки, пише The Jerusalem Post.

Анализите, изготвени през последните две седмици, разглеждат различни сценарии за развитието на ситуацията в Иран след евентуална американска намеса, включително дали военна операция би могла да доведе до смяна на режима в Ислямската република – цел, която според информацията все по-ясно се очертава като приоритет за Вашингтон.

Според източниците докладите не стигат до категоричен извод за нито един от разглежданите сценарии.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция представлява елитна военна структура, създадена с цел да защитава управлението на шиитското духовенство в Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от седмици дава сигнали, че Вашингтон би приветствал смяна на режима в Иран, но не е представил конкретна визия кой би могъл да поеме управлението на страната.

В ранно видеообръщение в събота Тръмп определи Техеран като „терористичен режим" и призова иранския народ да поеме контрола над управлението, заявявайки, че американските военни удари ще създадат предпоставки за въстание.

Съвместната операция на САЩ и Израел идва след седмици вътрешни обсъждания във Вашингтон дали да се предприемат удари срещу Иран на фона на смъртоносните протести, избухнали през декември.

През последните седмици американски представители са се опитвали да постигнат ново ядрено споразумение с Техеран, за да избегнат военна намеса, но преговорите в Женева не са довели до резултат.

Миналата седмица държавният секретар Марко Рубио е информирал водещи членове на Конгреса, известни като „Бандата на осемте", че военна операция вероятно ще бъде осъществена, макар че президентът може да промени решението си – особено ако дипломатическите усилия дадат резултат.

В петък вечерта Рубио отново е уведомил „Бандата на осемте", че операцията срещу Иран вероятно ще започне в следващите часове, но е подчертал, че окончателното решение остава в ръцете на президента.