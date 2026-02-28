Смъртта на жертвите в Суейда е причинена от експлозия, а не от ирански ракетен удар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сирийските власти заявиха, че експлозия в склад за муниции в южния сирийски град Суейда е причинила смъртта на петима души. Те не са загинали от иранска ракетна атака, както беше оповестено по-рано от държавната новинарска агенция САНА, предаде Франс прес.

Експлозия в склад за муниции на въоръжената групировка "Национална гвардия" на малцинството друзи, която контролира града, взе живота на петима души, съобщи официалният сирийски телевизионен канал, пише БТА.

САНА беше съобщила по-рано, че четирима души са били убити при ирански ракетен удар в индустриалната зона на град Суейда.

Сирия обяви, че затваря една част от въздушното си пространство в южната част на страната, граничеща с Израел до 21:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време) днес след израело-американските атаки срещу Иран и ответните удари на Техеран.

Националната сирийска авиокомпания "Сириан Еър" също така отмени всички полети до второ нареждане от към летищата на Дамаск и Алепо.

Новите сирийски управляващи проявяват враждебност към Иран, а сирийското Министерство на външните работи "строго осъди иранските атаки" срещу арабските страни от Персийския залив и Йордания, припомня АФП.