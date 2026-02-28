ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мицотакис е разговарял с емира на Катар и президента на ОАЕ за ситуацията в Близкия изток

Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е провел телефонни разговори с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал Тани и президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед ал Нахян, съобщиха местни медии. 

По време на разговорите са били обсъдени последните развития в Иран и по-широкия регион на Близкия изток, както и ситуацията със сигурността, се посочва в информацията, пише БТА.

Министърът на външните работи Йоргос Герапетритис е в постоянна връзка с колегите си от съюзническите страни по повод събитията, съобщиха днес от гръцкото Министерство на външните работи. 

Правителственият Съвет за национална сигурност на Гърция - най-висшият орган на страната по въпросите на външната политика и отбраната, се събра тази вечер на извънредно заседание след последните развития в Близкия изток, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

