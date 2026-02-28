Мицотакис е разговарял с емира на Катар и президента на ОАЕ за ситуацията в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е провел телефонни разговори с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал Тани и президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед ал Нахян, съобщиха местни медии.

По време на разговорите са били обсъдени последните развития в Иран и по-широкия регион на Близкия изток, както и ситуацията със сигурността, се посочва в информацията, пише БТА.

Министърът на външните работи Йоргос Герапетритис е в постоянна връзка с колегите си от съюзническите страни по повод събитията, съобщиха днес от гръцкото Министерство на външните работи.

Правителственият Съвет за национална сигурност на Гърция - най-висшият орган на страната по въпросите на външната политика и отбраната, се събра тази вечер на извънредно заседание след последните развития в Близкия изток, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".