Стотици румънци са поискали консулска помощ след атаките в Близкия изток

Няма пострадали румънци при днешните атаки в Близкия изток, съобщи в ефира на Диджи24 министърът на външните работи на Румъния Оана Цою. Тя обаче допълни, че стотици румънци са поискали консулска помощ – 500 в Дубай и около 200 в Доха, съобщи БТА.

Министър Цою отправя някои препоръки към гражданите, които се намират в зоната на конфликта, след като няколко авиокомпании обявиха, че преустановяват полетите си до Румъния.

„Те могат да изтеглят безплатно на телефоните си мобилното приложение „Пътувай информирано“. Там могат да въведат своите данни за контакт и да регистрират пътуването си до Дубай, така че да е по-лесно за колегите да се свържат с тях, когато телефонната линия се освободи“, обясни Оана Цою.

Близо 1500 румънци са били засегнати от отменените днес полети от и до Тел Авив, Абу Даби, Дубай, съобщиха междувременно летищните власти в Букурещ. И през следващите дни полетите ще останат преустановени от съображения за безопасност.

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара, изстрелвайки балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства, както твърди, по американски военни бази. Правителства по целия свят продължават да излизат с позиции за въздушните удари на САЩ и Израел по Иран и ответните действия на Ислямската република.