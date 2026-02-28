ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Загиналите в атаките срещу Иран са 201, ранените са 747

Загиналите в атаките срещу Иран са 201, ранените са 747 СНИМКА: РОЙТЕРС

Двеста и един души бяха убити, а 747 бяха ранени при днешните нападения на САЩ и Израел срещу 24 провинции на Иран.

Това съобщиха ирански медии, като се позоваха на Червения полумесец, предаде Ройтерс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

