Няма постъпили молби за помощ от румънски граждани в Иран

Румънските власти са в постоянен контакт с румънското посолство в Техеран във връзка с атаките, предприети от Съединените щати и Израел срещу Иран, написа на официалния си профил в социалната мрежа „Екс“ съветникът на румънския президент по националната сигурност Мариус Лазурка. Той посочва, че до момента няма постъпили молби за помощ и съдействие от румънски граждани в Иран, пише БТА.

„По искане на президента поддържам постоянен контакт с ръководителя на дипломатическата мисия в Техеран, посланик Мирела Греку. Тя и целият персонал на посолството са в безопасност и предават постоянна информация за развитието на ситуацията в иранската столица и в основните градове. Също така съм в пряк контакт с румънския посланик в Израел Раду Йоанид и с екипа на румънското посолство в Тел Авив“, пише цитираният източник.

По-късно съветникът уточни, цитиран от Диджи24, че въпреки неизправностите в локалните мрежи в Иран, връзката с дипломатическата мисия в Техеран се поддържа и до този момент не са получени искания за консулска помощ от румънски граждани там.

„Само преди няколко минути информирах г-н президента, че въпреки неизправностите в локалните мрежи, ние сме в състояние да поддържаме контакт с нашето посолство в Техеран; че посланик Греку е във връзка с голяма част от румънските граждани, пребиваващи в Иран; че посолството не е получило никакви искания за консулска помощ от румънски гражданин към момента; че мисията следи динамиката на събитията и социалната ситуация в Техеран и основните градове“, информира Мариус Лазурка.