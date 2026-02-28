200 израелски изтребители са ударили 500 цели в Иран в първите часове на "Ревящ лъв"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 200 израелски изтребителя са участвали в мащабна въздушна операция срещу приблизително 500 цели на територията на Иран в първите часове на операция "Ревящ лъв". Според израелските военни това е най-голямата ударна формация в историята на Военновъздушните сили на Израел.

Ударите са били насочени основно срещу ракетната инфраструктура на Иран и системите за противовъздушна отбрана в западната и централната част на страната. Военните определят операцията като координиран и широкомащабен удар по ключова военна инфраструктура.

По данни на армията, действията са били внимателно планирани въз основа на висококачествено разузнаване и са включвали синхронна работа на стотици самолети. Изтребителите са използвали стотици боеприпаси срещу около 500 цели, сред които установки за ракети „земя–земя" и батареи за ПВО в различни региони на страната, пише Ynetnews.

Според официалното изявление ударите по иранските системи за противовъздушна отбрана са позволили разширяване на въздушното превъзходство над иранското небе и са нанесли сериозни щети на една от основните настъпателни способности на режима — ракетните площадки в западен Иран.

Сред поразените обекти е и ракетна позиция край град Табриз в северозападен Иран. Според израелските военни тя е била използвана от подразделение с ракети „земя–земя", което е планирало изстрелването на десетки ракети към цивилни райони в Израел.

Военните посочват, че са били атакувани и няколко типа ирански системи за ПВО, включително SA-59 с обсег около 300 километра, базирана на руската S-300, както и SA-63 с обсег приблизително 105 километра и късобойната SA-65 с обсег около 24 километра.

Командващият Военновъздушните сили генерал-майор Томер Бар е ръководил операцията от командния център на ВВС.

В обобщение на първата вълна от удари военните заявиха, че мащабната формация е неутрализирала множество заплахи както за израелските самолети, така и за цивилното население в страната.