Базата на НАТО в Крит ограничава достъпа заради ескалацията в Близкия изток

Стратегическата военна база на НАТО в залива Суда на остров Крит премина в режим на извънредна ситуация. Считано от днес, достъпът до периметъра на базата е строго ограничен. Всички планирани цивилни посещения и логистични операции с некритичен характер са преустановени.

Мерките за сигурност бяха затегнати светкавично след серия от ирански ракетни удари срещу американската база в Бахрейн по-рано днес. В отговор на реалната опасност от разширяване на конфликта зенитно-ракетните комплекси Patriot и системите за ранно предупреждение на острова са приведени в състояние на максимална бойна готовност.

Въздушното пространство над Акротири се охранява от денонощни патрули на гръцки и американски изтребители. Разположени са допълнителни системи за борба с дронове (M-LIDS), превръщайки базата в истинска „крепост".

Напрежението достигна критична точка след отпътуването на най-големия самолетоносач в света, USS Gerald R. Ford, който напусна Суда на 26 февруари и в момента заема позиция край бреговете на Израел. Масираното присъствие на американски активи, включително стелт изтребители F-22 Raptor и десетки самолети-цистерни, превърна Крит в основен логистичен център за евентуални удари срещу Иран.

„Сигурността на базата е гарантирана. Всички действия са превантивни и целят защита на личния състав и стратегическата инфраструктура," заяви кратко представител на командването.

Гръцкото правителство е подложено на огромен натиск. Докато премиерът Кириакос Мицотакис потвърди ангажиментите на Гърция към НАТО, опозиционни лидери в Атина предупредиха, че пълното затваряне на Суда за военни цели е знак за „непосредствена опасност от въвличане в регионален пожар". В същото време, руски и турски разузнавателни кораби са забелязани в международни води южно от Крит, което допълнително нагнетява обстановката.

В град Ханя обстановката остава спокойна, но под засилен полицейски контрол. Местните власти призовават гражданите да следят официалните бюлетини и да избягват района на военните съоръжения до отмяна на извънредните мерки

Въпреки че международното летище в Ханя, което споделя писта с базата, все още обслужва някои търговски полети, закъсненията са масови. Пътниците се подлагат на двойна проверка на сигурността, а достъпът до пътищата, водещи към полуостров Акротири, се контролират от военни патрули с бронирана техника.