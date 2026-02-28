Ирански дрон камикадзе се разби в небостъргач в Бахрейн (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ирански дрон камикадзе се е разбил в небостъргач в Бахрейн само часове след като подобна атака в Дубай порази прочут хотел на изкуствения остров Палм Джумейра. Нападенията са част от мащабна ответна кампания на Техеран в Близкия изток след американските въздушни удари, пише "Дейли мейл".

Видеа, разпространени в социалните мрежи, показват как високата жилищна сграда в Бахрейн и емблематичният хотел в Дубай са обхванати от пламъци, след като са били ударени от предполагаеми ирански дронове. И двете локации са популярни сред западни преселници в града.

Освен това ракети, изстреляни от Техеран, са поразили американски военни бази в Катар, а удари са регистрирани и в Абу Даби, Кувейт, Бахрейн и Израел.

Междувременно израелски медии съобщават за „нарастващи индикации", че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е загинал, след като комплексът му в Техеран е бил напълно разрушен при въздушен удар.

По-рано официални представители заявиха, че атаките са нанесли „много сериозни щети" на ръководството на иранския режим и на висши военни командири.