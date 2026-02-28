Шефът на израелския щаб: Започнахме решителна и безпрецедентна операция срещу Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел започна "решителна и безпрецедентна операция" срещу Иран, заяви началникът на израелския генерален щаб Еял Замир след масираната атака на Израел срещу Ислямската република, проведена съвместно със САЩ, предаде Франс прес.

"Сега сме изправени пред мащабна, решителна и безпрецедентна операция, която има за цел да унищожи способностите на иранския терористичен режим - способности, които представляват постоянна смъртна заплаха за сигурността на Държавата Израел", заяви генерал-лейтенант Еял Замир в обръщение, излъчено по телевизията, пише БТА.

От края на 12-дневната война, която Израел започна през юни миналата година и която доказа, че "иранският режим е уязвим, Иран не се е отказал нито от своята визия, нито от враждебните си намерения да унищожи Израел въпреки значителните щети, които понесе", увери Замир.

Израелската армия "е в състояние на повишена готовност, за да реагира на всякакви възможни ситуации", допълни генералът в обръщението си, излъчено в края на шабат, еврейския ден за почивка, по време на който вярващите израелци обикновено се въздържат да гледат телевизия или да слушат радио.

Въпреки това "не съществува херметична отбрана и не трябва да подценяваме способностите на врага да ни навреди", предупреди началникът на генералния щаб, като обяви, че предстоят "трудни изпитания". Той призова гражданите да спазват строго инструкциите за пасивна отбрана, които според високопоставения военен са най-добрият начин да се спасят животи.

Междувременно израелската армия заяви, че отново е поразила военни обекти в Иран.

Иранската новинарската агенция "Фарс" посочи, че два квартала на южния ирански град Бушехр, където се намира атомна електроцентрала, са станали обект на ракетни атаки.

"Фарс" не предостави повече подробности, но добави, че няколко последователни експлозии са били чути близо до северния град Гармдаре и Ком, свещен град за мюсюлманите шиити, разположен южно от столицата Техеран.