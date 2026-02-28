Кувейт: Трима военнослужещи са ранени при атаката срещу авиобаза „Али ас Салем“

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посолството на Сърбия в Иран: В Техеран се намират...

Кувейт: Трима военнослужещи са ранени при атаката срещу авиобазата „Али ас Салем“ СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Трима кувейтски военнослужещи са били ранени от осколки от снаряд, след като по-рано днес бе взета на прицел база, в която има и американски персонал, заяви говорител на Министерството на отбраната на Кувейт, цитиран от АФП.

„Осколки от снаряд паднаха на територията на авиобазата „Али ас Салем“, след като силите за противовъздушна отбрана прехванаха балистични ракети и дронове, което причини леки наранявания на трима военнослужещи и нанесе материални щети“, каза полковник Сауд Абделазиз ал Атуан, пише БТА.

Американският президент Доналд Тръмп тази сутрин потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн. Иранската армия обяви, че е извършила нападения срещу още три американски военни бази в Близкия изток - в Катар, Кувейт и ОАЕ.

