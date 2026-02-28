САЩ: Няма пострадали американски военни при иранските контраудари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Централното командване на САЩ съобщи днес, че няма пострадали американски военни, след като Иран отвърна на американско-израелските удари със стотици ракети и дронове, предаде Асошиейтед Прес.

„Щетите по американските инсталации са минимални и не са повлияли на операциите“, допълни Централното командване на въоръжените сили на САЩ.

Съединените щати взеха днес под прицел съоръжения за командване и контрол на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, заедно с ирански площадки за изстрелване на ракети и дронове, се казва още в съобщението.