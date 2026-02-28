Ердоган осъди и САЩ и Израел, и Иран

Турският президент Реждеп Тайип Ердоган осъди както нападенията на САЩ и Израел срещу Иран, така и нападенията на Иран с дронове и ракети срещу "братски държави" в Персийския залив по време на своя реч, излъчвана на живо в профила му в социалните мрежи. Той отново призова за решаване на въпросите чрез преговори и заяви, че страната му продължава да полага усилия за това, предаде БТА.

"Докато Турция иска установяване на мир, спокойствие и стабилност за региона ни в тези свещени дни и работи за това, изпитваме дълбока тъга и безпокойство от нападенията на Израел и САЩ срещу нашия съсед Иран, които започнаха с провокациите на Нетаняху. Както знаете, дълго време полагахме много сериозни усилия неразбирателството да бъде разрешено с диалог на масата за преговори", заяви Ердоган.

Турският президент обвини Израел в "отравяне на процеса". Според него това е сред причините да не бъде постигнат резултат по мирен път.

"Сянката в доверието между страните не беше преодоляна, a заради продължаващите усилията на Израел да отрови процеса не беше постигнат желаният резултат", заяви Ердоган.

Той определи нападенията като нарушаване на суверенитета на Иран.

"Приемаме с разочарование сутрешните нападения срещу Иран, които освен открито нарушаване на суверенитета на страната, са и посегателство срещу мира и спокойствието на приятелския и братски ирански народ. По същия начин, каквато и да е причината, приемаме за неприемливи нападенията на Иран с дронове и ракети над братски страни в Персийския залив. Ако не бъде даден път на дипломацията, ще бъдем изправени срещу опасността регионът ни да бъде тласнат към огъня", предупреди турският президент.

Ердоган е на мнение, че всички страни в процеса и най-вече ислямският свят трябва да положат усилия, за да може войната да не се разрасне и да не бъде проливана повече кръв.

"Както прави от първия ден, така и сега Турция продължава със своите усилия за търсене на решение чрез мир, диалог и дипломация", каза турският президент.

Ердоган подчерта, че както Министерството на външните работи, така и турското разузнаване продължават да бъдат в контакт със своите колеги. По думите му няма опасност за сигурността на Турция и за нейните граници.