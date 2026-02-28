Хакан Фидан разговаря с външните министри на ОАЕ, Унгария и Испания заради Иран

Турският външен министър Хакан Фидан проведе нова поредица от разговори със свои колеги заради напрежението, което възникна в региона след размяната на удари между САЩ и Израел и Иран. Този път външният министър на Турция обсъди ситуацията с външните министри на Обединените арабски емирства, Унгария и Испания, съобщиха представители на Министерството на външните работи на Турция, цитирани от БТА.

"По време на разговорите бяха обсъдени стъпките, които са предприети, за да се стигне до край на атаките", уточниха от Министерството на външните работи на Турция.

Това в вторият кръг от разговори на Хакан Фидан след като по-рано през деня той разговаря с външните министри на Иран, Ирак, Саудитска Арабия, Катар, Египет, Сирия и Индонезия.