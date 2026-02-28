ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посолството на Сърбия в Иран: В Техеран се намират...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22380826 www.24chasa.bg

Хакан Фидан разговаря с външните министри на ОАЕ, Унгария и Испания заради Иран

1788
Турският министър на външните работи Хакан Фидан

Турският външен министър Хакан Фидан проведе нова поредица от разговори със свои колеги заради напрежението, което възникна в региона след размяната на удари между САЩ и Израел и Иран. Този път външният министър на Турция обсъди ситуацията с външните министри на Обединените арабски емирства, Унгария и Испания, съобщиха представители на Министерството на външните работи на Турция, цитирани от БТА.

"По време на разговорите бяха обсъдени стъпките, които са предприети, за да се стигне до край на атаките", уточниха от Министерството на външните работи на Турция.

Това в вторият кръг от разговори на Хакан Фидан след като по-рано през деня той разговаря с външните министри на Иран, Ирак, Саудитска Арабия, Катар, Египет, Сирия и Индонезия.

Турският министър на външните работи Хакан Фидан

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите