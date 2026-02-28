ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посолството на Сърбия в Иран: В Техеран се намират...

МААЕ: Няма радиологично въздействие от ударите срещу Иран

МААЕ Снимка: pixabay

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че не се наблюдава радиологично въздействие вследствие на американските и израелските атаки срещу Иран или ответни удари в други страни в региона, въпреки че не уточни дали са били атакувани ирански ядрени обекти, съобщи Ройтерс. 

„МААЕ следи отблизо събитията в Близкия изток и призовава за сдържаност, за да се избегнат всякакви рискове за ядрената безопасност за хората в региона“, заяви Международната агенция за атомна енергия в „Екс“, предаде БТА.

„МААЕ е в постоянен контакт със страните в региона и засега няма доказателства за каквото и да е радиологично въздействие“, посочват от агенцията.

Иран междувременно поиска извънредно заседание на МААЕ, предаде ДПА.

В изявлението не се посочва дали ирански ядрени съоръжения отново са били засегнати при новите военни удари, както стана при израелските и американските атаки през юни миналата година.

