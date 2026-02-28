Гърция е в готовност за евакуация на свои граждани от Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцките власти са в състояние на готовност за евентуална евакуация на гръцки граждани от райони в Близкия Изток, засегнати от ескалацията на напрежението, заяви министърът на външните работи на Гърция Георгиос Герапетритис, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТ.

След заседанието на правителствения Съвет за национална сигурност на Гърция - най-висшия орган на страната по въпросите на външната политика и отбраната, министърът на външните работи увери, че гръцката дипломация е в постоянен контакт и координация със своите съюзници и партньори, пише БТА.

„Основен приоритет на правителството остава гарантирането на сигурността и физическата неприкосновеност на гръцките граждани, намиращи се в зоните на напрежение“, посочи Герапетритис.

Той подчерта, че Министерството на външните работи е активирало специални телефонни линии в дипломатическите мисии, чрез които гражданите могат да получават информация и съдействие. Герапетритис призова гърците в засегнатите райони да спазват стриктно указанията на местните власти и на гръцките посолства.

Паралелно с това, в координация с Министерство на корабоплаването и островната политика, се поддържа постоянна връзка с плавателните съдове под гръцки флаг, които се намират в района на Персийския залив, с оглед гарантиране на безопасността на екипажите и корабите, посочи Герапетритис, цитиран от ЕРТ.

По-рано днес премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е провел телефонни разговори с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал Тани и президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед ал Нахян, съобщиха местни медии.