Гвардейците на Ислямската революция спряха корабоплаването в Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) спряха корабоплаването в Ормузкия проток след въздушните удари на САЩ и Израел по Иран, предаде иранската новинарска агенция Тасним.
Корабите в района са получили множество съобщения от КГИР, в които се посочва, че на нито един кораб не е позволено да преминава през стратегически важния проток, пише БТА.
По-рано официален представител на иранските сили заяви за Тасним, че в хода на предприетите от Ислямската република ответни удари са били уцелени 14 американски бази в Близкия изток.
Освен служител от КГИР каза, че ирански ракети са нанесли сериозни щети по американски боен кораб за логистична поддръжка (MSTS).