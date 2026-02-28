Гвардейците на Ислямската революция спряха корабоплаването в Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) спряха корабоплаването в Ормузкия проток след въздушните удари на САЩ и Израел по Иран, предаде иранската новинарска агенция Тасним.

Корабите в района са получили множество съобщения от КГИР, в които се посочва, че на нито един кораб не е позволено да преминава през стратегически важния проток, пише БТА.

По-рано официален представител на иранските сили заяви за Тасним, че в хода на предприетите от Ислямската република ответни удари са били уцелени 14 американски бази в Близкия изток.

Освен служител от КГИР каза, че ирански ракети са нанесли сериозни щети по американски боен кораб за логистична поддръжка (MSTS).