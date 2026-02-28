ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посолството на Сърбия в Иран: В Техеран се намират...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22380869 www.24chasa.bg

Гвардейците на Ислямската революция спряха корабоплаването в Ормузкия проток

6116
Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) спряха корабоплаването в Ормузкия проток след въздушните удари на САЩ и Израел по Иран, предаде иранската новинарска агенция Тасним.

Корабите в района са получили множество съобщения от КГИР, в които се посочва, че на нито един кораб не е позволено да преминава през стратегически важния проток, пише БТА.

По-рано официален представител на иранските сили заяви за Тасним, че в хода на предприетите от Ислямската република ответни удари са били уцелени 14 американски бази в Близкия изток.  

Освен служител от КГИР каза, че ирански ракети са нанесли сериозни щети по американски боен кораб за логистична поддръжка (MSTS).

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите