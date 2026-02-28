Италианският министър на отбраната е блокиран в Дубай със семейството си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето е блокиран със семейството си в Дубай, след като днес полетите бяха отменени заради въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран, предаде Ройтерс, като се позова на високопоставен служител на италианското отбранително ведомство.

Крозето е отпътувал от Рим за Дубай снощи с редовен пътнически полет, за да се присъедини към семейството си, което е било на почивка в близкоизточния град.

Обратният полет е бил насрочен за днес следобед. Италианската "ИТА Еъруейз" (ITA Airways) обаче отмени полетите до 1 март.