Израел: Аятолах Хаменей е убит! Нетаняху видял снимка на тялото (Обновена, видео)

Снимка на тялото на иранския върховен лидер Али Хаменей е била показана на израелския министър-председателя Бенджамин Нетаняху, съобщава The Times of Isreal.

Тялото на иранския върховен лидер е било извадено от иранските власти от неговия комплекс в Техеран.

По-рано тази вечер официален израелски представител потвърди пред медии, че Хаменей е бил убит при израелски въздушен удар в Иран тази сутрин, поставяйки край на 36-годишното управление на 86-годишния духовник над Ислямската република.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви по-рано в телевизионно изявление, че комплексът в Техеран, където е пребивавал Хаменеи, е бил разрушен и че „е възможно тиранът вече да не е сред нас". Малко по-късно високопоставеният служител заяви, че тялото на Хаменей е било намерено.

Иранските власти обаче още не са потвърдили това.

Той добави, че „с Божията помощ ревът на нашия лъв — на нашите войници, пилоти и граждани — се чува по целия свят", подчертавайки, че „целият свят знае, че народът на Израел живее".

Още преди три часа Al Jazeera обяви, че се чака изявление на Хаменей всеки момент, но изявление досега няма.

Новата вълна от атаки идва месеци след като Нетаняху и висши представители на отбраната обявиха значителни успехи по време на операция "Надигащият се лъв". Тогава Израел съобщи за ликвидирането на високопоставени командири и ядрени учени, унищожаване на ключови обекти и сериозни щети по иранската ракетна програма.

На 17 юни, в рамките на тази операция, премиерът заяви, че Израел е изправен пред „двойна екзистенциална заплаха" и че тя се неутрализира. Той определи ядрената програма на Иран като основната опасност и посочи, че са били поразени водещи учени, сериозно е увреден обектът за обогатяване на уран в Натанц, както и производства на центрофуги и съоръжения за конверсия на уран.

„Продължаваме систематично да унищожаваме ядрени цели", заяви тогава Нетаняху.

По думите му Израел е разграждал и производството на балистични ракети в Иран „една след друга", неутрализирайки стотици ракети и поразявайки пускови установки. „Няма значение колко ракети имат. Въпросът е колко установки имат — и ние ги унищожаваме една след друга", подчерта той.

Съобщава се още, че освен Хаменей вероятно са убити и неговият близък съветник Али Шамхани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност; командирът на Ислямският революционен гвардейски корпус генерал Мохамад Пакпур; министърът на отбраната Азиз Насирзаде; началникът на Генералния щаб генерал Абдолрахим Мусави; както и министърът на разузнаването Есмаил Хатиб.

Първите удари са били нанесени около 8:10 ч. сутринта, когато израелските сили едновременно са атакували няколко локации в Техеран, където по това време са се събирали висши политически и представители на службите за сигурност.

Според израелски източници при първия удар от подновената кампания са били убити едновременно няколко десетки висши ирански представители — вероятно над 25 души. По оценки Хаменей може да е бил сред тях.

След включването на САЩ в предишната кампания, Нетаняху заяви, че са постигнати безпрецедентни резултати, като американските сили са нанесли удари по ядрени съоръжения във Фордо, Натанц и Исфахан.

Когато операцията приключи на 24 юни, той обяви „историческа победа", заявявайки, че Израел е премахнал две непосредствени екзистенциални заплахи: унищожение чрез ядрено оръжие и чрез 20 000 балистични ракети.

„От десетилетия ви обещавам, че Иран няма да има ядрено оръжие. Осуетихме иранския ядрен проект", каза тогава Нетаняху, като предупреди, че при опит за възстановяването му Израел ще действа със същата решителност.

Той допълни, че са унищожени десетки заводи за производство на ракети, сериозно са повредени ракетни складове и повечето пускови установки са ликвидирани. Според него планът на Иран да застраши съществуването на Израел чрез десетки хиляди балистични ракети също е бил осуетен.

Нетаняху определи иранското ръководство като „режим на злото", на който са били нанесени тежки удари чрез ликвидиране на стотици оперативни лица и поразяване на ключови бази и символи на властта.

Кои са вероятно убитите високопоставени фигури и защо са важни?

Аятолах Али Хаменей ръководи Иран повече от 35 години. Роден в Машхад, той учи в шиитската духовна семинария в Кум и още през 60-те години се включва активно в опозицията срещу шаха, заради което е арестуван неколкократно. След Ислямската революция от 1979 г. заема редица висши постове, включително заместник-министър на отбраната и представител на аятолах Рухолах Хомейни във Висшия съвет по отбрана.

През 1981 г. Хаменей оцелява при атентат, който оставя дясната му ръка парализирана. По-късно изкарва два мандата като президент, а след смъртта на Хомейни през 1989 г. е назначен за върховен лидер. По време на управлението си той консолидира властта, подкрепя групировки като „Хизбула" и ръководи твърд курс срещу вътрешните протести. В последните месеци се съобщаваше, че се укрива в бункер в Техеран заедно със семейството си. Сателитни снимки след последните удари показаха сериозни поражения по жилищния му комплекс в столицата.

Сред другите високопоставени представители, смятани за мишени на атаките, е Али Шамхани — близък съветник на Хаменей и наскоро назначен секретар на Висшия съвет за национална сигурност. Бивш командир на военноморските сили и министър на отбраната, той вече веднъж оцеля при опит за убийство, след като домът му беше ударен по време на операция „Надигащия се лъв". Шамхани е считан за един от най-влиятелните хора в режима.

Генерал Мохамад Пакпур на Ислямския революционен гвардейски корпус пое командването преди осем месеца, след като предшественикът му беше убит при предишна израелска операция. Той е ръководил сухопътните сили на гвардията около 16 години и през 2019 г. е санкциониран от САЩ. По време на вътрешните размирици в Иран подкрепя твърдите мерки срещу протестиращите.

Министърът на отбраната Азиз Насирзаде, назначен през август 2024 г., е професионален пилот и бивш командир на военновъздушните сили. Той нееднократно предупреждава, че Иран ще отговори решително на всяка атака, включително с удари по американски бази.

Началникът на Генералния щаб Абдолрахим Мусави, назначен през юни след смъртта на своя предшественик при по-ранен удар, също отправя предупреждения, че всяко военно действие срещу Иран ще има „тежка и необратима цена". Преди това е командвал редовната армия и е бил член на Висшия съвет за национална сигурност. През 2022 г. е санкциониран от Европейския съюз заради ролята си в потушаването на протести.

Министърът на разузнаването Есмаил Хатиб, назначен през 2021 г., е санкциониран от САЩ за предполагаеми киберпрестъпления. В последните месеци той заявява, че Иран ще реагира твърдо срещу Израел, следвайки насоките на Хаменей.