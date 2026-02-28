Румъния създаде кризисен щаб заради напрежението в Близкия Изток

Министерството на външните работи на Румъния създаде кризисен щаб заради ескалацията на напрежението в Близкия Изток, пише БТА.

Целта на звеното е да да координира стъпките за предоставяне на консулска помощ и да определи най-добрите начини за подкрепа на румънските граждани в чужбина и засегнати от събитията в областта на сигурността в региона.

Тази вечер в Букурещ се проведе и заседание на кризисния център към Министерството на външните работи на Румъния с участието на премиера Илие Боложан и ресорния министър Оана Цою. По време на срещата е била осъществена телеконферентна връзка с ръководителите на дипломатически мисии от държавите в региона, а именно Израел, Палестина, Иран, Йордания, Катар, Кувейт, Ирак и Обединените арабски емирства.

Към момента в региона няма пострадали румънски граждани и няма искания за репатриране от Иран, посочва цитираният източник.

Дипломатическите мисии и консулските служби на Румъния в региона са в контакт с приблизително 1000 румънски граждани. Консулската помощ за непълнолетни и семейства с деца е приоритетна.

Предвид развитието на сигурността в Близкия изток и неговото въздействие на регионално и глобално ниво, включително от гледна точка на търговските полети, Министерството на външните работи препоръчва румънските граждани, които възнамеряват да пътуват в чужбина през следващия период, да вземат предвид регистрираните нарушения в международните полети, особено за държави и градове, които представляват транзитни пунктове за въздушен транспорт.

Също така, предвид динамичния характер на ситуацията, МВнР препоръчва отговорно да се оцени необходимостта от осъществяване на тези пътувания и, ако е възможно, да се отложат, докато ситуацията със сигурността се подобри и търговските полети се възобновят при нормални условия.

Същевременно, в случай на румънски граждани, които са в чужбина и са засегнати от прекъсването на полетите, ведомството препоръчва поддържане на диалог с авиокомпаниите или туристическите агенции, както и уведомяване на дипломатическата мисия или консулската служба на Румъния в държавата, в която се намират.

Министерството на външните работи припомня, че възможностите за намеса на дипломатическите мисии и консулските служби в подобни ситуации на непреодолима сила са ограничени, предвид динамиката на развитието и тяхното въздействие, включително върху пътуванията в рамките на засегнатите държави, в съответствие с препоръките и инструкциите на местните власти.

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара, изстрелвайки балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства, както твърди, по американски военни бази. Правителства по целия свят продължават да излизат с позиции за въздушните удари на САЩ и Израел по Иран и ответните действия на Ислямската република.