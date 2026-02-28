Кая Калас: Външните министри от ЕС утре ще обсъдят ситуацията в Близкия изток на извънредно видеоконферентно заседание

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас обяви, че външните министри от ЕС утре ще обсъдят ситуацията в Близкия изток на извънредно видеоконферентно заседание, след като САЩ и Израел атакуваха Иран, а Ислямската република предприе ответни удари по няколко страни в региона, предаде Ройтерс.

Техеран предприе ответни удари, като по обед израелският интернет портал Walla съобщи, че от сутринта Иран е изстрелял по Израел 125 ракети, 35 от които са достигнали територията на страната. Франс прес съобщи, че в Дубай, Абу Даби и Доха са се чули експлозии и че Иран е атакувал американски военни бази в Кувейт и Бахрейн, пише БТА.

"Безразборните атаки на иранския режим срещу съседни страни създава риск от въвличане на региона в по-широка война и ние осъждаме това", написа Калас в социалната мрежа "Екс". "Много е важно войната да не се разпространи никъде другаде", подчерта ръководителката на европейската дипломация.

Междувременно председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен осъди "неоправданите атаки" на Иран срещу Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Фон дер Лайен отбеляза, че е разговаряла по телефона с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

"Изразих нашата пълна подкрепа и изказах нашите съболезнования след иранските удари, които доведоха до жертви", добави председателката на ЕК.

"Европа категорично осъжда тези неоправдани атаки. Тези атаки представляват грубо нарушение на суверенитета на Обединените арабски емирства и грубо нарушение на международното право", написа Фон дер Лайен в "Екс".