"Ревящ лъв" с "Епична ярост" разпали война в Близкия Изток (Обобщение)

САЩ и Израел атакуваха Иран, в ответ Техеран удари поне 7 държави

Близкият Изток пламна в събота на 28 февруари, след като САЩ и Израел започнаха военни операции срещу Иран и може би убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей. Техеран предприе ответни удари с ракети и дронове срещу държави около Персийския залив. Съобщава се за атаки в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Йордания. Първоначално се твърдеше, че е ударена и Сирия, но по-късно бе отречено.

Според официално военно комюнике 200 изтребители са поразили близо 500 обекта в Иран в първите часове на "Ревящ лъв", както се нарича израелската операция. Разрушена е резиденцията на върховния лидер аятолах Хаменей. Според израелския премиер Бенямин Нетаняху вероятно той вече не е между живите. Малко по-късно смъртта му беше потвърдена със снимка на тялото, която Нетаняху видял. От канцеларията на Хаменей отвръщат обаче, че новината за смъртта му е част от психологическата война.

Сред убитите са членове на държавното ръководство, в това число министърът на отбраната и командващият на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Ударите са имали за цел да намалят способността на Иран да изстрелва ракети към Израел и ще продължат според официалното изявление от израелската армия.

Не се уточнява дали са атакувани ирански ядрени обекти, но МААЕ съобщи, че не се наблюдава радиологично замърсяване след американските и израелските удари.

Според ирански медии убитите са 201, ранените - 747, като данните са от Червения полумесец. Ударите на САЩ и Израел са били в над 20 от 31 провинции на Иран според Червения полумесец.

Техеран заяви, че с ирански ракети и дронове са нанесени поражения на 14 американски бази в региона и на военни кораби. Централното командване на САЩ твърди, че няма пострадали американски военни, а щетите са минимални.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова народа на Иран да поеме контрола на страната си след края на атаката. Пентагонът нарича операцията "Епична ярост". Тя ще продължи, като целта й е да унищожи ракетната индустрия и да гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие, по думите на Тръмп.

Освен че нанесе ответни удари срещу страни в Близкия Изток, в които има американски бази, като пощади само Оман, чийто външен министър се е срещнал с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в опит да предотврати ескалацията, Иран затвори Ормузкия проток, който е стратегически важен за корабоплаването и доставките в региона. Очакванията са, че петролът ще поскъпне.

В София служебният премиер Андрей Гюров свика на заседание Съвета по сигурността. След него заяви, че към този момент няма заплаха за България.

Външният министър Надежда Нейнски съобщи, че в страните от Близкия Изток има около 11 400 българи. Подготвя се евакуация при нужда.

Над 1000 български туристи са блокирани на летища в държави около Персийския залив, след като повечето авиокомпании спряха полетите си в региона. От Министерството на туризма съобщиха, че са в постоянна връзка с туроператорите. Очаква се правителството да евакуира при необходимост и тези българи.

Външно министерство предупреди българите да не пътуват в Иран и страните от Близкия Изток, а онези, които са там, незабавно да напуснат.