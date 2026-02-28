Николай Младенов: Днес в Абу Даби беше наистина напрегнато

"Днес в Абу Даби наистина беше напрегнато – гърмежи от работещите системи за противовъздушна отбрана, emergency alerts по телефоните. Всички ние сме добре, здрави и на сигурно място". Това пише върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов във Фейсбук по повод ескалациите в Близкия Изток.

Младенов написа, че се следват стриктно указанията да стоят вкъщи и да се избягват ненужни придвижвания, като допълни, че противовъздушната отбрана на ОАЕ работи изключително ефективно и успява да неутрализира заплахите.

По негови думи ситуацията остава "сериозна и крехка, но тук се вземат всички мерки за сигурността на хората".

"Държа връзка с българи приятели в ОАЕ и из целия регион. Всички са добре и се подкрепяме взаимно. Моля и нашите близки да не се тревожат прекалено, ние сме предпазливи и отговорни хора", пише още той, като посочва, че безопасността и сигурността там са абсолютен приоритет.

"Обръщам се към всички българи както в ОАЕ, така и в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия да следват стриктно официалните инструкции на властите и да се доверяват само на проверена информация", завършва публикацията си Николай Младенов.