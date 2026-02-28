ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посолството на Сърбия в Иран: В Техеран се намират...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22381190 www.24chasa.bg

Николай Младенов: Днес в Абу Даби беше наистина напрегнато

3064
Николай Младенов Снимка: Фейсбук/ Nickolay Mladenov

"Днес в Абу Даби наистина беше напрегнато – гърмежи от работещите системи за противовъздушна отбрана, emergency alerts по телефоните. Всички ние сме добре, здрави и на сигурно място". Това пише върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов във Фейсбук по повод ескалациите в Близкия Изток.

Младенов написа, че се следват стриктно указанията да стоят вкъщи и да се избягват ненужни придвижвания, като допълни, че противовъздушната отбрана на ОАЕ работи изключително ефективно и успява да неутрализира заплахите.

По негови думи ситуацията остава "сериозна и крехка, но тук се вземат всички мерки за сигурността на хората".

"Държа връзка с българи приятели в ОАЕ и из целия регион. Всички са добре и се подкрепяме взаимно. Моля и нашите близки да не се тревожат прекалено, ние сме предпазливи и отговорни хора", пише още той, като посочва, че безопасността и сигурността там са абсолютен приоритет.

"Обръщам се към всички българи както в ОАЕ, така и в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия да следват стриктно официалните инструкции на властите и да се доверяват само на проверена информация", завършва публикацията си Николай Младенов.

Николай Младенов Снимка: Фейсбук/ Nickolay Mladenov

Благодаря на всички приятели и близки, които се обадиха! 😊 Днес в Абу Даби наистина беше напрегнато – гърмежи от...

Posted by Nickolay Mladenov on Saturday 28 February 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите