Канцеларията на Хаменей: Психологическа война е разпространената информация, че аятолахът е мъртъв

Аятолах Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

Ръководителят на отдела за връзки с обществеността в канцеларията на иранския върховен лидер обвини враговете на Ислямската република в "психологическа война“, след като израелски медии разпространиха информацията, че аятолах Али Хаменей е бил убит, предаде Ройтерс.

По-рано тази вечер израелският в. "Джерузалем пост" и други медии предадоха, позовавайки се на високопоставени израелски официални лица, че Хаменей е бил убит при израелски удар по Техеран и че тялото му е било намерено. Документацията за трупа на аятолаха е била показана на премиера Бенямин Нетаняху, пише в публикацията, пише БТА.

Нетаняху тази вечер направи телевизионно обръщение, в което каза, че има "все повече индикации“, че Хаменей е убит, но не предостави допълнителни подробности.

 

Аятолах Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

