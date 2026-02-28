Румънският премиер: Нашият приоритет е безопасността на всеки румънски гражданин

Приоритет на властите е безопасността на всеки румънски гражданин, написа тази вечер на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук премиерът Илие Боложан, съобщи БТА.

„В контакт съм и постоянно съм информиран от Министерството на външните работи, както и от румънските посолства и консулства в региона, в контекста на ситуацията със сигурността в Близкия изток. Разбираме опасенията на румънците в района и техните семейства в страната. Нашият приоритет е безопасността на всеки румънски гражданин“, отбелязва той.

Премиерът посочва още, че дипломатическия и консулския персонал е мобилизиран и готов да окаже помощ на всички, които се нуждаят от подкрепа.

Илие Боложан препоръчва на всички румънци в региона стриктно да спазват инструкциите на местните власти, да избягват ненужни пътувания и да се свържат с румънските посолства или консулства, за да уведомят за тяхното присъствие и да получат подкрепа.

„Ние сме до румънците, засегнати от тази ситуация и ще продължим да следим развитието. Подкрепяме усилията за осигуряване на стабилност и сигурност в региона и възобновяването на дипломатическите усилия“, пише премиерът.

По-рано днес той участва в заседание на кризисния център към Министерството на външните работи заедно с ресорния министър Оана Цою.

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара, изстрелвайки балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства, както твърди, по американски военни бази. Правителства по целия свят продължават да излизат с позиции за въздушните удари на САЩ и Израел по Иран и ответните действия на Ислямската република.