Посолството на Сърбия в Иран: В Техеран се намират 14 сръбски граждани, в безопасност са

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Посолството на Сърбия в Иран съобщи, че в момента в страната се намират 14 сръбски граждани, предава ТАНЮГ.

"В момента в Иран се намират 14 сръбски граждани, седем от които имат двойно гражданство - иранско и сръбско", заяви посолството на Сърбия в Иран в публикация в социалната мрежа "Екс", пише БТА.

В съобщението се добавя, че всички са добре и че са във връзка със сръбската мисия.

Същевременно неизвестен брой туристи от Сърбия, завръщащи се от Шри Ланка, са били блокирани на летището в Дубай без никаква информация или подкрепа от акредитирани на място сръбски дипломати, съобщи един от пътниците пред регионалната телевизия Ен1.

"Всички сме сърби, минахме през различни туристически агенции", каза тя и добави, че са пътували до Шри Ланка на 14 февруари и че сега имат проблеми с връщането си в страната заради ударите на САЩ и Израел срещу Иран и конфликта в Близкия изток.

На самото летище в Дубай, както съобщават пред Ен1, ситуацията е нормална и няма паника, но е твърде пренаселено. Летището, както им беше казано, е напълно затворено до 3 часа сутринта.

Сред блокираните на летището в Дубай сръбски граждани са и двама сръбски спортисти от баскетболния клуб на "Партизан" - Дилан Осетковски и Шейх Милтън.

Партизан ще изиграе следващия си мач в четвъртък, 5 март, срещу Дубай в Белград, така че все още има време Осетковски и Милтън да намерят пътя си към Сърбия, предава Ен 1.