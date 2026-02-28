Военната база в Суда на Крит е в повишена готовност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военната база Суда на южния гръцки остров Крит е била поставена в състояние на повишена готовност, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Достъпът на неоторизиран персонал е преустановен след заплахата на Иран да нанесе удари по американски обекти в отговор на атаки срещу своя територия, посочва изданието, цитирано от БТА.

„Катимерини“ припомня, че базата, намираща се близо до град Ханя на остров Крит, се използва от гръцките военноморски сили, както и от САЩ и други сили на НАТО. Американските военни я наричат Военноморска база за поддръжка (Naval Support Activity – NSA), посочва изданието.

Според информацията противоракетните системи за отбрана в базата са подсилени.

Източници от гръцкото Министерство на отбраната съобщиха, че военното летище функционира без прекъсване, посочи още „Катимерини“.

Американският самолетоносач "Джералд Форд" (USS Gerald R Ford) напусна военноморската база на 26 февруари, след прекарани четири дни в нея за презареждане, след което се отправи към Източното Средиземноморие.