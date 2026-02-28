Иран въвежда нови ограничения върху работата на журналистите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран продължава да затяга контрола върху дейността на чуждестранни журналисти и фотографи, съобщи иранското Министерство на културата, цитирано от АПА.

Съгласно новите указания публикуването на снимки и информация за атакувани цели в страната ще бъде възможно само с разрешение от Генералния щаб. Ограничението обхваща също местата, от които са изстреляни ракети, както и военни съоръжения по време на атака, пише БТА.

Разпоредбите включват и забрана за „публикуване на новини, които подсказват силата на врага във войната или отслабват имиджа на страната пред врага, както и теми, които по време на война предизвикват тревога и безпокойство в общественото мнение“.

Статистически данни за военни и цивилни жертви, както и информация за атаки на противника, ще могат да бъдат разпространявани едва след потвърждение от официални говорители.

Министерството предупреди и за разпространението на фалшиви новини, като призова медиите да не използват ненадеждни източници на информация.