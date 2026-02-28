Мерц проведе телефонен разговор с Нетаняху и координира действията си с Макрон и Стармър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц разговаря по телефона с израелския премиер Бенямин Нетаняху, часове след като Израел и САЩ предприеха ракетни удари срещу Иран, заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус, цитиран от ДПА.

Мерц е разговарял и с други партньори в региона и е координирал действията си с френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър, каза Корнелиус, пише БТА.

Освен това „федералното правителство поддържа тесни контакти с американските си партньори“, посочи той, без да споменава на какво политическо ниво се провежда този обмен.

Говорителят не коментира точното съдържание на разговора на Мерц с Нетаняху.

След разговорите на канцлера с Макрон и Стармър, трите страни излязоха със съвместно изявление, призоваващо за възобновяване на преговорите и ясно заявяващо, че те не са участвали в атаките срещу Иран.

Германия не е участвала в американските и израелски удари срещу ирански цели, заяви Мерц в изявление, добавяйки, че Берлин е ангажиран с мира и сигурността в Близкия изток, предаде Ройтерс.

„Тя (Германия) остава ангажирана с мира и сигурността в региона и подчертава ангажимента си към сигурността на Израел. Тя вярва, че иранският народ има право да определя собствената си съдба“, посочи германският канцлер.