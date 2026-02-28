ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Австрийският президент: Трябва да се върнем към преговорите

Австрийският президент: Трябва да се върнем към преговорите

Александър ван дер Белен КАДЪР: Туитър/TLDR News EU

Aвстрийският президент Александър Ван дер Белен призова в социалната мрежа „Екс“ (X) за деескалация и връщане към дипломатически преговори след военните действия на САЩ и Израел.

„Извършеният днес военен удар от страна на САЩ и Израел е рисков и разклаща и без това крехкия регион“, заяви държавният глава, цитиран от електронни медии, предаде БТА.

В същото време Ван дер Белен отправи остра критика към режима на моллите в Иран, който по думите му от десетилетия потиска брутално собственото си население и допринася за нестабилността и напрежението в региона.

Призив за деескалация отправи в „Екс“ и австрийският министър на външните работи Беате Майнъл-Райзингер. Тя предупреди за опасност от военна ескалационна спирала и подчерта, че поддържа тесен контакт със своите колеги в Европа и Близкия изток.

Министърът потвърди правото на иранския народ да живее в свобода и сам да определя своя демократичен път. „Режимът в Техеран от години потиска собственото си население и системно нарушава човешките права“, заяви Майнъл-Райзингер.

 

