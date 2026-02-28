Зеленски: Следващите тристранни преговори за мир зависят от ситуацията в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че „времето и мястото на следващия кръг от мирните преговори между САЩ, Русия и Украйна ще зависят от ситуацията със сигурността в Близкия изток и нивото на реалните дипломатически възможности“, предаде Ройтерс.

Зеленски посочи, че ще издаде нови директиви на преговарящия украински екип по време на преговорите, без да уточнява какви са те. Той заяви, че следващият кръг от преговори вероятно ще се проведе в Абу Даби в началото на март, пише БТА.

ОАЕ обаче са въвлечени във военни действия, след като САЩ и Израел започнаха въздушни атаки срещу Иран.

Междувременно Зеленски се срещна с представители на новото нидерландско правителство – външния министър Том Берендсен и министъра на отбраната Дилан Йешилгьоз-Зегериус – които пристигнаха в Украйна, съобщи Укринформ.

„Това посещение е силен сигнал за подкрепа за нашия народ. То е много важно за нас. Благодарение на сътрудничеството с всички нидерландски правителства по време на тази война, отношенията между страните ни вече придобиха характер на стратегическо партньорство и доверие“, отбеляза украинския президент.

По време на срещата страните обсъдиха укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, продължаването на изпълнението на програмата PURL (инициатива на НАТО, стартирана през 2025 г., която цели бързо финансиране и доставка на военно оборудване, боеприпаси и противовъздушна отбрана на Украйна) дипломатическите стъпки за постигане на достоен мир и задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната между Украйна и Нидерландия.

Държавният глава на Украйна изрази благодарност за готовността на Нидерландия да продължи да помага на Киев.

„Можем да разчитаме на Нидерландия и това е важно. Благодарен съм за цялата подкрепа, оказана на нашия народ“, каза той.

На 23 февруари новото нидерландско правителство, водено от премиера Роб Йетен, положи клетва и официално започна работа.